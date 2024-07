Stand: 19.07.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Taylor Swift | Bundeshaushalt | Ferien von Jonas Valentin Weber

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Taylor Swift – der Superstar ist auf Tour in Deutschland

Taylor Swift bricht einen Rekord nach dem anderen, in den USA waren in den Top Ten nur Hits von ihr. Jetzt ist sie für sieben Konzerte in Deutschland, alle waren nach Minuten ausverkauft und dass, obwohl sie in riesigen Fußball-Stadien auftritt.

Das Ganze geht dann auch soweit, dass ihre Konzerte kleine Erdbeben auslösen können. Okay, keine richtigen Erdbeben. Aber als Taylor Swift in Seattle in den USA und auch in Zürich in der Schweiz auf der Bühne stand, haben Experten tatsächlich in der Erde Erschütterungen wie bei einem Mini-Erdbeben gemessen – weil die Fans offenbar so mitgefeiert und sich so doll bewegt haben.

Streit ums Geld – die Bundesregierung einigt sich auf Bundeshaushalt

Wenn Politiker über den Haushalt sprechen, geht es nicht ums Saubermachen oder den Abwasch – sondern um sehr viel Geld. Jedes Jahr macht die Bundesregierung einen Plan für das nächste Jahr, wo drinsteht, was Deutschland alles an Einnahmen hat – und wofür Geld ausgegeben werden soll. Unsere Regierung hat jetzt gesagt, wofür sie im nächsten Jahr Milliarden an Euro ausgeben will. Unter anderem bekommen Familien ab nächstem Jahr mehr Geld. Außerdem fließt ein Teil der Milliarden in Kitas und auch in die Bundeswehr.

Zeit zum Ausschlafen – im gesamten Norden haben die Sommerferien begonnen

Nach Niedersachsen heißt es jetzt auch für Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg: Endlich Ferien. Aber alle, die gleich am Freitag per Flugzeug in Richtung Urlaub starten wollten, hieß es erstmal Durchatmen und Durchhalten. Eine Computer-Panne hat auch an vielen Flughäfen für große Probleme gesorgt. Wir haben trotzdem Vorschläge gesammelt, wie die perfekten Sommerferien aussehen könnten.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Fionn, Annabell, Louis und Finn aus der Sprotte in Neumünster in Schleswig-Holstein.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Jonas Valentin Weber hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



