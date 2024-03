Stand: 08.03.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Streik | Präsidentenwahl | Mehr Bewegung von Gisela Former

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Streiks bei der Bahn und auf Flughäfen (6 Min) Streiks bei der Bahn und auf Flughäfen (6 Min)

Streik bei Bahn und Lufthansa

Wer in dieser Woche mit dem Zug oder Flugzeug verreisen wollte, hatte wieder ein Problem und musste umplanen. Es gab gleichzeitig mehrere Streiks: bei den Lokführern der Bahn, beim Sicherheitspersonal an einigen Flughäfen und auch viele Mitarbeiter der Lufthansa sind aus Protest nicht zur Arbeit gegangen. Sie fordern mehr Geld und die Lokführer fordern vor allem, dass sie weniger arbeiten müssen.

Präsidentenwahl in den USA

Wer wird der nächste Präsident in den USA? Nochmal Joe Biden, der jetzige Präsident? Oder Donald Trump, der davor Präsident war? Diese beiden werden bei der Wahl im Herbst wohl gegeneinander antreten. Das scheint jetzt so gut wie sicher zu sein.

Am 5. März war nämlich der „Super Tuesday“ – der Super Dienstag. So nennen die Amerikaner den Tag, weil es dann in vielen Regionen der USA Vorwahlen gibt. Einfach gesagt bedeutet das, dass in 15 Bundesstaaten gleichzeitig darüber abgestimmt wurde, wer jeweils für die beiden großen Parteien der Top-Kandidat wird. Joe Biden hat bei seiner Partei, den Demokraten, gewonnen und Donald Trump bei der anderen Partei, den Republikanern.

Weniger Verpackungsmüll

Ketchup und Mayonnaise in Mini-Portionen in Restaurants, Äpfel und Gurken in Supermärkten in Plastik – auch viel Obst und Gemüse ist verpackt. Und nach dem Auspacken landet es zuhause im Müll. Das soll sich in Zukunft ändern. Die Länder in Europa planen strengere Regeln und mehr Recycling.

Kinder bewegen sich zu wenig

Lieber zum Sport oder doch eher aufs Sofa? Viele Kinder und Jugendliche chillen wohl lieber und bewegen sich zu wenig. Das ist bei einer großen Untersuchung herausgekommen. Nur jeder 5. Junge und jedes 10. Mädchen in Deutschland bewegt sich im Alltag genug. Gut wäre eine Stunde Sport am Tag, sagen Fachleute, damit man gesund bleibt und zum Beispiel auch Stress und Ärger loswird. Wir haben die Kinder aus Hamburg gefragt: Was sind eure Tipps für mehr Bewegung und Sport? Die Antworten hört ihr im Podcast!

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Hannah, Linus, Neels und Pauline aus der 5 b des Wilhelm-Gymnasiums in Hamburg.

Ines Kaffka hat die Kinder interviewt, Gisela Former hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 09.03.2024 | 11:40 Uhr