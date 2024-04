Stand: 12.04.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Straftaten | Geschwister | Erntebeginn von Janine Albrecht

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Diebstahl, Einbrüche, Gewalt - mehr Straftaten laut Polizeibericht (9 Min) Diebstahl, Einbrüche, Gewalt - mehr Straftaten laut Polizeibericht (9 Min)

Mehr Straftaten in Deutschland

Nach einem Bericht der Polizei hat es mehr dieser Straftaten in Deutschland gegeben. Dabei ist besonders aufgefallen, dass mehr Ausländer und auch Kinder- und Jugendliche unter den Tatverdächtigen sind. Allerdings muss diese Polizeiliche Kriminalstatistik genau gelesen werden, bevor man voreilige Schlüsse aus dieser Nachricht zieht. Grundsätzlich ist auch wichtig zu wissen, dass in dieser Polizeistatistik nur Tatverdächtige gezählt werden, also nicht verurteilte Straftäterinnen und Straftäter.

Jetzt wird viel darüber diskutiert, warum es mehr Straftaten gibt und was dagegen getan werden kann. Unsicher muss man sich in Deutschland aber nicht fühlen, denn im Vergleich zu anderen Ländern gibt es hier sehr wenig Straftaten. Außerdem wurden auch mehr Straftaten bei der Polizei angezeigt - die deshalb auch schneller reagieren kann.

Welttag der Geschwister

In dieser Woche wurde der "Welttag der Geschwister" feiern. Der ist immer am 10. April und wurde vor vielen Jahrzehnten von einer Amerikanerin eingeführt.

Sie hat ihren Bruder und ihre Schwester bei einem Verkehrsunfall verloren. Mit diesem Tag wollte sie an die Beiden erinnern und was Geschwister bedeuten. Denn auch wenn sie mal nerven, hat man sie doch sehr lieb.

Erntebeginn im Norden

Jetzt geht sie auch bei uns im Norden wieder los: Die Spargel-Ernte. Bis Ende Juni wird dieses Stangegemüse geerntet.

In diesem Jahr haben sich viele Spargelbauern Sorgen um ihre Ernte gemacht, weil auch die Felder lange viel zu nass waren. Aber mit den jetzt wärmeren Temperaturen kann nun geerntet werden. Und überall fangen die Obstbäume an, bunt zu blühen.



Das Team der Kindernachrichten



Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Pauline, Elliot und Mariella vom Gymnasium Rotherbaum in Hamburg.

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 13.04.2024 | 11:40 Uhr