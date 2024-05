Stand: 10.05.2024 16:00 Uhr Kindernachrichten: Angriffe | ESC | Vornamen von Svenja Nanninga

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Angriffe auf Politikerinnen und Politiker (7 Min) Angriffe auf Politikerinnen und Politiker (7 Min)

Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker

In den vergangenen Tagen hat es mehrere Angriffe auf Politikerinnen und Politiker gegeben.

Sie wurden beschimpft, geschlagen und verletzt. Diese Gewalttaten haben viele Menschen entsetzt - viele fordern jetzt härtere Strafen für die Täter.

Eurovision Song Contest in Malmö

26 Länder stehen im Finale des Eurovision Song Contests, einer der größten Musik-Shows der Welt. In zwei Halbfinalrunden haben sie sich gegen die anderen Künstlerinnen und Künstler durchgesetzt.

Für Deutschland nimmt in diesem Jahr der Musiker Isaak mit dem Song "Always on the run" an dem Wettbewerb teil.

Beliebte Vornamen und ihre Bedeutung

Es gibt unzählige Vornamen mit ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Einige sind aber richtig beliebt.

Das zeigt eine neue Liste, die in dieser Woche herausgekommen ist:

Bei den Jungs schafft es dabei Noah auf den ersten Platz, bei den Mädchen ist Sophia der beliebteste Vorname.



Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Mariella, Jesper und Mariken aus der 6. Klasse der Adolph-Diesterweg-Schule in Stralsund.

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Svenja Nanninga hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



