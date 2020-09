Stand: 17.09.2020 11:47 Uhr

Wünsche werden wahr ...

Sonnabend, 10. Oktober 2020, 20:15 bis 21:00 Uhr, NDR Info

Von Blues und Swing bis Bebop, Funk und Weltmusik, von den Schätzen aus den NDR Studios bis zu mitreißenden Festival-Aufnahmen - alles ist möglich und alles auf Wunsch. Einmal im Monat, am Sonnabend von 20.15 bis 21 Uhr, präsentiert Marianne Therstappen in ihrer Sendung auf NDR Info, was sich die Hörer für ihr Jazzprogramm ausgesucht haben.

Schon lange auf der Suche nach einem Titel?

Wer seine Lieblings-Musik wieder hören möchte, wer schon lange auf der Suche nach einem bestimmten Titel ist oder sich und anderen einfach mal eine Freude mit Jazz machen möchte, der kann uns schreiben: per Post an NDR Jazz, 20140 Hamburg, per E-Mail an jazz@ndrinfo.de oder per Fax an (0 40) 4156 - 3485. Stichwort: Jazz Hörerwünsche.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Jazz | 10.10.2020 | 20:15 Uhr