Stand: 28.09.2021 08:42 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 27.09.2021

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 27. September 2021 gespielt wurden.

"One of us must know (Sooner or later)" von Mick Hucknall

"Come together" von Big Yellow Taxi

"Ain't talkin" von Bob Dylan

"Days/This time tomorrow" von Ray Davies feat. Mumford & Sons

"One for my baby" von Tony Bennett

"Goldfinger" von Sharon Jones

"Solsbury Hill" von The Markus Minarik Trio

"Rollercoaster" von Jon Savannah

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

AUDIO: Von schlechten Verlierern und guten Sondierern (50 Min) Von schlechten Verlierern und guten Sondierern (50 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 27.09.2021 | 21:05 Uhr