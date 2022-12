Stand: 16.08.2022 13:09 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 12.12.2022

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 12. Dezember 2022 gespielt wurden.

"König von Deutschland" von Ganz Schön Feist

"Empire state of mind" von JAY-Z feat. Alicia Keys

"Alarm" von LaBrassBanda

"Money money money" von David Björkmann, Anders Eljas & Fredrik Jonsson

"Let's work together" von Leningrad Cowboys

"Gangsta's Paradise" von Ancalima & Loco Miguel

"Talkin' 'bout a revolution" von Ensemble

"Kannst du denn wirklich nur an Fußball denken?" von Annett Louisan

"Cry for help" von Thomas Anders

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

12.12.2022 | 21:05 Uhr