Stand: 20.12.2022 10:16 Uhr Intensiv-Station: Die Playlist vom 09.01.2023

Hier finden Sie eine Übersicht mit den Musiktiteln, die in der Intensiv-Station am 9. Januar 2023 gespielt wurden.

"Ich mag Müll" von Oskar (Sesamstraße)

"Hier kommt der Ärger" von Michy Reincke

"Beamte" von Klaus Lage

"Wenn das der Papst wüsste" von Huppertz

"Skandal" von Wise Guys

"Always look on the bright side of life (Company bow)" von Orchester, Todd Ellison

Aus rechtlichen Gründen enthält die Online-Fassung der Sendung nicht alle dieser Titel und auch nicht in kompletter Länge.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station - Die Radio-Satire | 09.01.2023 | 21:05 Uhr