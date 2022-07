Die Jägerin Sendedatum: 29.07.2022 21:04 Uhr Immer wieder erreichen die Moderatorin Meron Estefanos Hilferufe: Flüchtlinge, die in Foltercamps in Nordafrika festgehalten werden. Die Eritreerin beschließt, selbst Jagd auf die Täter zu machen.

Meron Estefanos ist eine Journalistin und Menschenrechtsaktivistin aus Eritrea. In "Eine Frau gegen die brutalsten Menschenhändler der Welt" wird aus dem Leben der Aktivistin berichtet und wie sie schließlich selbstständig auf die Suche nach den Verbrechern ging, weil die Behörden versagt haben.



Geflüchtete, die in nordafrikanischen Foltercamps gefangen sind, versuchen immer wieder Kontakt zu Meron Estefanos aufzubauen. Denn die Folterer erpressen die Angehörigen der Geflüchteten. Die Moderatorin aus Eritrea entscheidet schließlich, dass sie das Ganze nicht mehr mitansehen kann, ohne etwas zu tun. Sie beginnt die Täter zu suchen.



2011 erhielt die Journalistin Meron Estefanos einen lebensverändernden Anruf: Geflüchtete, die in ägyptischen Foltercamps in Folterkellern festsitzen und dort brutale Misshandlungen erfahren müssen, um aus ihren Angehörigen ein Lösegeld herauszukriegen, kontaktieren die Eritreerin. Sie rufen von der Halbinsel Sinai an und berichten, dass Beduinen sie gefangen halten. Daraufhin macht sie es, sich zur Aufgabe der Welt mitzuteilen, was die Menschen dort erleben müssen und überträgt ein Telefonat mit den Geiseln live in ihrer Radiosendung. Doch das Interesse an ihrer Berichterstattung über den Menschenhandel ist sehr gering. Schließlich erfährt sie, dass sich einige der Täter mittlerweile in Europa befinden. Geflüchtete berichten von libyschen Foltergefängnissen, welche die Schmuggler selbst betreiben. Einer der schlimmsten dieser Männer ist der aus Eritrea stammende Mann Kidane. Man weiß zwar, wer der Mann ist, doch ihm passiert trotzdem nichts.



2013 erfolgt zwar die Zerstörung des Foltercamps auf der Halbinsel Sinai, doch bei Estefanos gehen trotzdem weiterhin Anrufe ein. Inzwischen sind die Anrufe jedoch aus Libyen und die Menschen berichten von Booten auf dem Mittelmeer, die sinken. Außerdem erzählen die Geflüchteten von Foltergefängnissen in Libyen. Ehemalige Schmuggler sind für diese verantwortlich. Endlich kommt der Zeitpunkt, an dem auch die Behörden in Europa anfangen, gegen den Menschenhändler Kidane zu ermitteln. Die Nachforschungen enden jedoch katastrophal und Estefanos entscheidet sich dazu, die Menschenhändler selbst aufzusuchen, da ihre Enttäuschung über die Behörden so groß ist. Sie will die Männer vor Gericht bringen, doch kann sie das schaffen?

Weitere Informationen NDR Feature Box Der Podcast zum Abtauchen und Aufhorchen: Porträts und Skandale, Geschichten und Recherchen als Download. mehr NDR Radiokunst Das Hörspiel- und Feature-Angebot des Norddeutschen Rundfunks. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Das Feature | 29.07.2022 | 21:04 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feature Flüchtlinge