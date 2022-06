Immobilienpoker Der Immobilienkonzern Adler Group hat wohl im großen Stil Rechnungen nicht bezahlt. Offenbar war es Firmenpolitik, Zahlungsverpflichtungen so lange wie möglich hinauszuzögern.

Jonas sucht eine Wohnung in Hamburg-Altona. Warum nicht auf dem Holsten-Areal, wo früher die Brauerei war. Da sollen 1.300 Wohnungen entstehen. Wäre was für ihn dabei? Eher nicht. Denn die Firma, die das Gelände gekauft hat, wird da möglicherweise nie eine Wohnung hinsetzen. Denn dieser Konzern – die Adler Gruppe – scheint lieber mit Grundstücken zu spekulieren als die versprochenen Wohnungen zu bauen. Wohnungsbaupolitisch ist das fragwürdig, denn Deutschland braucht dringend mehr Wohnraum und zwar günstigen.

Juristisch ist es oft erlaubt, und politisch sind die Verantwortlichen meistens machtlos. Die Adler Gruppe hat das Spiel ein bisschen zu weit getrieben und sich verzockt. In der Finanzwelt geht nun die Angst vor einer Megapleite um, vor Vertrauensverlust. Immobilien gelten als Betongold, die einzig sichere, lukrative Option, um Vermögen anzulegen.

Spekulation mit Grundstücken

Die Adler Gruppe, ein Wohnungsunternehmen mit seinerzeit 70.000 Wohnungen, war ein aufsteigender Stern am Immobilienfirmament. Ihre Tochterfirma Consus rühmte sich, der größte Projektentwickler Deutschlands zu sein. Riesige Bauareale in Premiumlage in Deutschland Top-9-Städten. Aber was, wenn der Immobilienriese nicht baut, sondern mit den Grundstücken nur jongliert? Wenn er sie nur dafür nutzt, in den Bilanzen ihren Wert hochzujazzen, wenn er durch Scheinverkäufe, immer neue Wertgutachten und überhöhte Preise zwar auf Papier immer größer und reicher wird, aber auf den Baustellen Flaute herrscht?

Ein neuer Podcast von NDR Info

Im Podcast "Immobilienpoker" kommt - neben Verantwortlichen aus Politik und Kontrollorganen sowie Geschädigten wie Käufer*innen und Menschen aus Handwerksbetrieben - ein Whistleblower zu Wort. Weil er unerkannt bleiben möchte, werden seine Aussagen nachgesprochen. Christoph Twickel beschreibt eine investigative Recherche in einer Multi-Millionen-Euro-Branche, die sich seit langem staatlicher Kontrolle entzieht. Und Jonas sucht weiter. Denn: Die bauen nicht, die werben nur.

Der Podcast entsteht im Zusammenhang und auf Basis der Recherche für Die Story im ERSTEN. Während der Film, Red. Julia Saldenholz, auf die Entwicklung der jounalistischen Recherche fokussiert, beschreibt der Feature-Podcast neben dem Skandal die erlebbare Wohnungsnot in deutschen Städten. Der Podcast wird am 27.6. in der NDR Feature Box veröffentlicht. Im Radio auf NDR Info ist der Feature-Podcast am Sonntag, 3.7., 11 Uhr und 15 Uhr, zu hören.

