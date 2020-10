Stand: 17.12.2019 08:54 Uhr "Gruß an Bord": Die Köpfe der Sendung

Birgit Langhammer (Moderation "Gruß an Bord" in Hamburg)

Birgit Langhammer ist im Hamburger Hafen hängen geblieben - nicht nur der Lieben wegen. Geboren in Österreich und aufgewachsen in Mittelfranken, dauerte es eine Weile, bis sie in ihre Wahlheimat Hamburg kam, sich dort aber sofort zu Hause fühlte und als erstes einen Segelschein absolvierte.

Sie kennt sich aus mit Fern- und Heimweh - wobei sich Fernweh auf fremde Länder bezieht und Heimweh ganz klar auf Hamburg. Vermutlich hat niemand in der Redaktion so viele Anker wie sie oder mehr blau-weiße Ringelshirts. Und ihr größter Wunsch ist einmal aus dem Hamburger Hafen auszulaufen. Mit dem Koffer bis zu den Landungsbrücken und dann am liebsten bis nach Southampton oder gleich bis nach New York.

Seit 2004 ist Birgit Langhammer fester Bestandteil des Moderatorenteams bei NDR Info, momentan moderiert sie den Nachmittag auf NDR Info, die Hörersendung "Redezeit" oder auch mal die Kindersendung "Mikado" - und von Kieler Woche bis Hansesail ist sie auch immer mit dabei.

Jessica Schlage (Moderation "Gruß an Bord" in Leer)

Höher in den Norden, näher zum Meer - so lassen sich Jessica Schlages Umzüge und Reisebewegungen der vergangenen 15 Jahre zusammenfassen. Vom südlichsten Zipfel Baden-Württembergs ging es für sie erst zum Kulturwissenschafts-Studium nach Hildesheim, dann zum NDR Volontariat nach Hamburg. Inzwischen ist ihr der Norden zur Wahlheimat geworden - von Bergen und Binnenland an die Waterkant sozusagen.

Zu hören ist Jessica Schlage als Moderatorin auf NDR 1 Welle Nord und NDR Info, darunter auch bei "Mikado am Morgen: Radio für Kinder" auf NDR Info und in ihrer monatlichen Talk-Reihe "Mein Ding! Der etwas andere Jazz-Talk" auf NDR Info.

Zu hören ist sie übrigens meist schon, bevor sie in den Redaktionen um die Ecke kommt - gut erkennbar an ihrem lauten Lachen. Weil ihr Begegnungen und der Austausch mit Menschen das Spannendste sind, freut sie sich besonders darüber, bei "Gruß an Bord" an Bord zu sein.

Ocke Bandixen (Moderation "Gruß an Bord" in Hamburg)

Ocke Bandixen wurde 1970 an der nordfriesischen Küste geboren und quasi mit Salzwasser getauft. Seine Familie ist tief im friesischen Watt und Vorland verwurzelt. Die Vorfahren stammen von den Inseln und Halligen, und einige sind selbstverständlich zur See gefahren - schon vor Jahrhunderten auf Walfangschiffen. Den Flutkalender kennt man dort wie das tägliche Radioprogramm. Seine eigenen Schiffserfahrungen sind die eines Passagiers, vor allem auf den Fähren zur Insel Amrum. Fünf Jahre arbeitete Ocke Bandixen bei NDR 2, seit 2005 ist er Redakteur bei NDR Info in der Kulturredaktion.

Andreas Kuhnt (Moderation "Gruß an Bord" in Leer)

Kein Heiligabend ohne "Gruß an Bord": Traditionell versammelte sich Familie Kuhnt in den 60er-Jahren in Lauenau (am Deister) nach der Bescherung vor dem Radio, um "weite Welt" zu hören. Für Klein-Andreas klang es verrauscht und spannend, hatte aber immer einen besonderen Zauber. "Gruß an Bord" strahlte Sehnsucht aus. Alle Kuhnts waren in Gedanken bei den Seeleuten und ihren Familien, die über Tausende Kilometer durch das Radio miteinander verbunden waren.

Diese maritime Verbundenheit ist geblieben: Als Student und später als Vater von Jeremias und Emma zog und zieht es Andreas Kuhnt immer an die Küste. Keine ostfriesische Insel war und ist vor ihm sicher. Frische Luft, das weite Meer, der Horizont - da packt Andreas Kuhnt das Fernweh. Letztlich ist er aber doch ein "Landei" geblieben, ein leidenschaftlicher Radiomacher, der schon während seines Studiums beim NDR begann und nach vielen Stationen wieder in den bekannten Hafen zurückgekehrt ist. Andreas Kuhnt moderiert die Sendung "Hellwach" auf NDR 1 Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Gruß an Bord | 24.12.2019 | 20:05 Uhr