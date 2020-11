Stand: 17.12.2019 08:56 Uhr "Gruß an Bord": So empfangen Sie die Sendung

An Heiligabend werden von 20.05 Uhr - 22.00 Uhr und von 23.05 - 24.00 Uhr auf NDR Info Grüße an die Seeleute in aller Welt gesendet.

Und das auf den unterschiedlichsten Kanälen und technischen Wegen, so dass die Grüße und Botschaften auch garantiert auf allen sieben Weltmeeren empfangen werden können.

Die Livestreams der Sendung finden Sie hier: NDR Info und NDR Info Spezial.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Sendung über die NDR Radio-App zu hören.

NDR Info ist außerdem über UKW, DAB+ und DVB-S Radio zu empfangen, NDR Info Spezial lediglich über DAB+ und DVB-S Radio.

Damit alle Besatzungen an Bord - auf den Meeren oder in den Häfen - die Traditionssendung empfangen können, hat der NDR Hörfunk eigens Kurzwellen-Frequenzen angemietet:

In der Zeit von 19 bis 21 Uhr UTC (20.00 bis 22.00 Uhr MEZ) sendet die Kurzwelle über folgende Frequenzen (UTC ist die Abkürzung für die koordinierte Weltzeit, Universal Time Coordinated):

"Gruß an Bord" via Kurzwelle Frequenz Zielgebiet 6080 kHz Atlantik - Nord 11650 kHz Atlantik - Süd 9800 kHz Atlantik/Indischer Ozean (Süd Afrika) 9740 kHz Indischer Ozean - West 9570 kHz Indischer Ozean - Ost 6030 kHz Europa

In der Zeit von 21 bis 23 Uhr UTC (22.00 bis 24.00 Uhr MEZ) sendet die Kurzwelle über folgende Frequenzen:

"Gruß an Bord" via Kurzwelle Frequenz Zielgebiet 6145 kHz Atlantik - Nord 9830 kHz Atlantik - Süd 9590 kHz Atlantik/Indischer Ozean (Süd Afrika) 9740 kHz Indischer Ozean - West 9675 kHz Indischer Ozean - Ost 6155 kHz Europa

NDR Info sendet den "Gruß an Bord" von 20.05 bis 22 Uhr MEZ. Anschließend folgt von 22 bis 23.15 Uhr MEZ die Übertragung der Christmette aus der evangelischen Friedenskirche in Hamburg-Altona. Anschließend hören Sie bis 24 Uhr MEZ den zweiten Teil von "Gruß an Bord".

Sie haben auch die Gelegenheit einen Mitschnitt der Sendung nachzuhören - aus rechtlichen Gründen allerdings ohne große Teile der Musikeinspielungen. Über den genauen Zeitpunkt der Fertigstellung informieren wir sie hier.

Weitere Informationen Gruß an Bord 2020 2020 gehen Weihnachtsgrüße hinaus aufs Meer. In diesem Jahr sucht die Traditionssendung die am weitesten entfernten Seeleute. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 24.12.2019 | 20:05 Uhr