Winterwetter: Glätteunfälle auf den Straßen im Norden Stand: 06.12.2023 08:54 Uhr Die Straßen sind heute durch überfrierende Nässe teils spiegelglatt. Es gab bereits mehrere Autobahnunfälle mit Sperrungen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist der Winterdienst wegen eines Warnstreiks erneut eingeschränkt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet bei Temperaturen um den Gefrierpunkt für Norddeutschland weiter mit Schneefall und Schneeregen. Auf den Straßen ist es gebietsweise sehr glatt. Es gab bereits mehrere Unfälle auf Autobahnen und Bundesstraßen, die Sperrungen und Staus nach sich zogen. Aktuell ist die A7 bei Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) nordwärts noch gesperrt. Dort wurde gegen Mitternacht ein Lkw in den Graben geschleudert. Alle aktuellen Meldungen entnehmen Sie den Seiten des NDR Verkehrsstudios.

Warnstreik der Straßenmeistereien in Niedersachsen und SH

Autofahrer in Niedersachsen und Schleswig-Holstein müssen heute regional mit nicht geräumten Bundes- und Landesstraßen rechnen. Denn die Gewerkschaft ver.di hat die Straßenmeistereien wie schon in der vergangenen Woche zur Teilnahme am Warnstreik des öffentlichen Dienstes aufgerufen. Der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr in Schleswig-Holstein warnte vor einem teils stark eingeschränkten Winterdienst.

Im Laufe des Tages könnten laut DWD bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus einem Grad in Strasburg/Uckermark und fünf Grad auf Juist.

Niedersachsen: Viele Unfälle am Dienstag, ruhige Nacht

Ein Sprecher der Polizei aus Niedersachsen teilte am Morgen mit, dass die Verkehrslage in großen Teilen des Landes in der Nacht ruhig geblieben sei. Am Dienstag hatte es landesweit zahlreiche Unfälle gegeben, vor allem die Polizei im Raum Oldenburg verzeichnete gleich zehn Unfallmeldungen am Morgen. Auf der Autobahn 1 zwischen Bremen und Hamburg kam ein 30 Jahre alter Fahrer ums Leben.

Schleswig-Holstein: Zahlreiche Unfälle und einige Zugausfälle

Die Leitstellen in Schleswig-Holstein zählten in der vergangenen Nacht mehr als 130 Glätteunfälle. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Bereits am Dienstag gab es Dutzende Karambolagen. Die Räumdienste kamen kaum hinterher. Allein die Regionalleitstelle Süd, die für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein zuständig ist, meldete bis zum Abend gut 70 Verkehrsunfälle. In den meisten Fällen rutschten Fahrzeuge von der Fahrbahn oder es kam zu Auffahrunfällen. Auf der A23 in den Kreisen Steinburg und Pinneberg gab es gleich fünf Unfälle, eine Person wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Auch bei Zugpendlern ist viel Geduld gefragt, besonders auf der Strecke zwischen Lübeck und Kiel: Dort fallen wegen des Winterwetters weiterhin Züge aus.

Mecklenburg-Vorpommern: Warnung vor Betreten von Eisflächen

Zweimal krachte es am frühen Mittwochmorgen auf der A20 in Mecklenburg-Vorpommern: einmal am Kreuz Rostock, einmal kurz hinter der Anschlussstelle Greifswald. Beide Unfälle zogen vorübergehende Sperrungen nach sich. Polizei und Feuerwehr im Land hatten bereits am Dienstag von zahlreichen Einsätzen berichtet. Am Vormittag musste die A20 bei Schönberg voll gesperrt werden, weil dort ein Lkw-Fahrer in die Leitplanke gekracht war. Ansonsten blieb es jedoch bei Blechschäden. Am Nachmittag verschärfte sich die Lage. Mehrere Lkw und Autos rutschten von der Fahrbahn, oft ging es nur im Schritttempo voran.

Für die kommenden Tage warnt das Landeswasserschutzpolizeiamt davor, Eisflächen auf Gewässern zu betreten. Das Eis sei vielerorts zu dünn und im Falle eines Durchbruchs in das kalte Wasser bestehe Lebensgefahr.

Winterdienst in Hamburg mit 280 Fahrzeugen im Einsatz

Die Hamburger Stadtreinigung ist auch heute wieder im Dauereinsatz. 725 Mitarbeitende und 280 Fahrzeuge sind unterwegs, um Straßen und Wege zu räumen. Besondere Glättegefahr herrscht laut Stadtreinigung auf Brücken und in Nebenstraßen.

In der Stadt war es am Dienstag zu erheblichen Behinderungen im Straßenverkehr und bei der S-Bahn gekommen. Zwar habe es insgesamt weniger Verkehr auf den Straßen gegeben als normalerweise, der aber sei wegen des Wetters und der Einschränkungen wegen der Unfälle und stehen gebliebener Autos überall sehr langsam unterwegs gewesen, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle. Auf dem S-Bahnhof Fischbek stürzte am Nachmittag eine Schneefräse ins Gleisbett und wurde von einer Diesellok überrollt. Der Verkehr auf der Linie S3 musste daraufhin zwischen Neugraben und Buxtehude für mehr als eine Stunde unterbrochen werden.

Wie geht es weiter mit dem Wetter?

Bis Ende der Woche müssen die Menschen in Norddeutschland noch mit Glätte rechnen, prognostiziert NDR Wetterexperte Alex König. In weiten Teilen des Nordens könne es tagsüber tauen, nachts aber friere es wieder. "Überfrierende Nässe in den Nächten bis einschließlich Samstag früh, dann kommt die durchgreifende Milderung", kündigt König an. Danach werde es nachts keinen Frost mehr geben. Zu Beginn der kommenden Woche könnten die Temperaturen an der Ems dann schon wieder bis auf zehn Grad steigen.

