Weltflüchtlingstag: Für mehr Integration und Akzeptanz

Rund 110 Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht - so viele wie nie zuvor. Sie fliehen vor Krieg, vor Verfolgung, vor den Auswirkungen des Klimawandels. Im vergangenen Jahr sind fast zwei Millionen Flüchtlinge in Europa angekommen. Die Art und Weise, wie sie hier aufgenommen werden, könnte sich durch die geplante Reform des Gemeinsamen Europäischen Asyl-Systems stark verändern.

Am heutigen Weltflüchtlingstag beleuchtet NDR Info die Probleme, auf die Flüchtlinge in Deutschland treffen, aber auch die Erfolge, die sich oft erst nach jahrelangen Integrationsbemühungen einstellen. Außerdem können Sie sich beteiligen - in der "Redezeit" auf NDR Info ab 19 Uhr geht es um die Reform der Flüchtlingspolitik.