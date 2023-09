Solarstrom für E-Autos: Förderprogramm nach 24 Stunden gestoppt Sendung: NDR Info | 27.09.2023 | 21:45 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 28.09.2025

33.000 Anträge gingen an die, die am schnellsten waren. Wer profitiert davon und ist das gerecht? Fragen an Kerstin Dausend.