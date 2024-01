Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen nehmen zu Sendung: NDR Info | 18.01.2024 | 21:45 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 18.01.2026

Der Verein "Psychiatrie in Bewegung" geht seit 2018 an Schulen, um aufzuklären, zum Beispiel an die Dahlmannschule in Bad Segeberg.