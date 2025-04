Prozessauftakt: Schiff "Westhamm" illegal in Indien entsorgt Sendung: NDR Info | 09.04.2025 | 16:00 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 09.04.2027

Das schrottreife Schiff hätte nur in der EU oder in der Türkei entsorgt werden dürfen. Nun stehen zwei Reeder in Rendsburg vor Gericht.