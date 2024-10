Polizei kontrolliert Elterntaxis in Norderstedt Sendung: NDR Info | 07.10.2024 | 15:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 07.10.2026

Rund 4.500 Schüler kommen morgens am Schulzentrum Nord in Norderstedt an. Rund 20 Prozent werden mit dem Auto gebracht.