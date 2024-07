Pistorius zu Besuch beim Marinestützpunkt Eckernförde Sendung: NDR Info | 19.07.2024 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 19.07.2026

Ob an Land, zur See oder in der Luft - Offenbar hat sich seit dem letzten Besuch vom Bundesverteidigungsminister einiges getan.