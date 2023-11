Norden gedenkt der Reichspogromnacht vor 85 Jahren Sendung: NDR Info | 09.11.2023 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 09.11.2025

In der Lübecker Carlebach-Synagoge und im Landtag in Hannover wurde den Jüdinnen und Juden gedacht, die in der Pogromnacht ermordet wurden.