Kreuzfahrt-Boom in Schleswig-Holstein: Wer verdient daran? Sendung: NDR Info | 10.04.2024 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 10.04.2026

173 Schiffe mit mehr als einer Million Passagiere werden in diesem Jahr in Kiel erwartet. Doch was bringt das der Stadt finanziell?