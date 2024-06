Insolvente Vermietergesellschaft: Hamburger Mieter verzweifeln Sendung: NDR Info | 24.06.2024 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 24.06.2026

In einer Wohnanlage in Jenfeld liegen die Nerven blank. Mittlerweile ziehen sich Mängel vom Dach bis in den Keller.