KZ-Gedenkstätten: Besuchspflicht für Hamburger Schüler geplant Sendung: NDR Info | 27.01.2025 | 21:45 Uhr 3 Min | Verfügbar bis 27.01.2027

Viele Schüler wissen nicht, was in den Konzentrationslagern der Nationalsozialisten passiert ist. Schulsenatorin Bekeris (SPD) will das ändern.