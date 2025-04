Gemeinden in MV sollen von Windrädern profitieren Sendung: NDR Info | 08.04.2025 | 21:45 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 08.04.2027

In Zukunft sollen Windparkbetreiber 0,8 Cent pro Kilowattstunde abgeben, an diejenigen, die in der Nähe leben.