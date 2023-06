Varel: Brand in Porzellan-Fabrik Sendung: NDR Info | 30.06.2023 | 14:00 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 30.06.2025

Das Feuer greift so schnell um sich, dass zehn Lagerhallen in Schutt und Asche liegen. Am Freitagvormittag brennt es noch immer.