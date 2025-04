Der Norden trauert um Papst Franziskus Sendung: NDR Info | 22.04.2025 | 21:45 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 22.04.2027

Im Hildesheimer Dom läutete die Canta Bona, in der Probst-Kirche St. Johann in Bremen und im St.Marien-Dom in Hamburg sind Requiems geplant.