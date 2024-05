Demmin: Demo gegen "Trauermarsch" von Rechtsextremen Sendung: NDR Info | 08.05.2024 | 17:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 08.05.2026

Alljährlich am 8. Mai treffen sich Rechtsextreme in der Stadt in MV. Der Protest dagegen wächst. Stefan Weidig berichtet.