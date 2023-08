DLRG-Zwischenbilanz: Die meisten ertrinken in Binnengewässern Sendung: NDR Info | 03.08.2023 | 17:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 03.08.2025

Deutschlandweit ertranken 2023 die meisten Menschen in Seen, Flüssen und Kanälen. Weniger Fälle gibt es im Meer und in Schwimmbädern.