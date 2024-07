Bundesinnenministerin verbietet "Islamisches Zentrum Hamburg" Sendung: NDR Info | 24.07.2024 | 21:45 Uhr 4 Min | Verfügbar bis 24.07.2026

Hunderte Beamtinnen und Beamte rücken am Mittwochmorgen vor der Blauen Moschee an der Hamburger Außenalster an.