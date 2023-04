Bleibt Erdogan Präsident? Türken in Deutschland wählen Sendung: NDR Info | 27.04.2023 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 27.04.2025

Am 14. Mai finden die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei statt. Etwa 1,5 Millionen Türken in Deutschland wählen mit.