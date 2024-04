Bis 2040 steigt Bevölkerung nordweit leicht an - außer in MV Sendung: NDR Info | 09.04.2024 | 21:45 Uhr 1 Min | Verfügbar bis 09.04.2026

In Hamburg wächst die Bevölkerung in Salzgitter um 9,1 Prozent. An der Mecklenburgischen Seenplatte soll sie um 12,3 Prozent schrumpfen.