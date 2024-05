Besonderes JVA-Projekt: Täter treffen Opfer Sendung: NDR Info | 27.05.2024 | 14:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 27.05.2026

Bei dem Projekt haben Angehörige die Möglichkeit Fragen an Inhaftierte zu stellen. So wie Rieka Herrmann, deren Tochter in Hannover ermordet wurde.