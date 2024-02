Auswirkungen der Busfahrer-Warnstreiks in Schleswig-Holstein Sendung: NDR Info | 16.02.2024 | 16:00 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 16.02.2026

Ver.di hatte zu dem Streik aufgerufen. Zusammen mit Fridays for Future gab es am Freitag eine Abschlussdemo in Kiel.