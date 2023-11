Nicole Steins

Geboren in: Paderborn

am: 1979, am Tag als Patrick Hernandez mit "Born to Be Alive" an der Spitze der deutschen Charts stand.

Das wollte ich als Kind werden: Die Frau von Jon Bon Jovi.

Das mache ich bei NDR 90,3: Ich singe laut im Studio mit, wenn "Live is life" von Opus im Lieblingsmix läuft und habe dazu das Regenradar und die Verkehrskameras im Blick.

Mein schönstes Erlebnis: Die Geburt meiner beiden Jungs.

Das war mir peinlich: Mein Führerschein-Foto 1997.

Mein Lebensmotto: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!

Das esse ich am liebsten: Pommes - die sind wie frittierte Sonnenstrahlen und deshalb besonders im Herbst und Winter sehr wichtig!

Auf eine einsame Insel nehme ich mit: Ein Motorboot um bloß schnell dort wieder wegzukommen!

Das mache ich, wenn ich nicht bei NDR 90,3 bin: Alles, was man als Mama von zwei kleinen Kindern so macht. Außerdem spiele ich gern Tennis oder gehe ins Fußballstadion.

Da bin ich gerne, wenn ich nicht in Hamburg bin: Zu Besuch bei meiner Familie in Ostwestfalen.

Deshalb liebe ich es, nach Hamburg zurückzukehren: Weil ich in dieser wunderschönen Stadt zuhause bin, in der andere Urlaub machen.