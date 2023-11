Hamburg am Morgen mit Nicole Steins & Philipp von Kageneck Nicole Steins ist Morgen-Moderatorin bei NDR 90,3 und führt mit Philipp von Kageneck an ihrer Seite durch die Sendung.

Seit 20 Jahren macht Nicole Steins Radio und das mit Leidenschaft - und ihr allererster Wecker war ein Radiowecker. "Schon als kleines Mädchen liebte ich es, mit Musik geweckt zu werden und dass mir jemand erzählt, was wichtig in der Stadt ist", sagt Nicole Steins. Bei NDR 90,3 tut sie, im wöchentlichen Wechsel mit Ulf Ansorge, genau das - mit Philipp von Kageneck an ihrer Seite. Für Nicole Steins geht mit der Moderation am Morgen ein großer Traum in Erfüllung: "Während der Arbeit Musik zu hören und den Hamburgerinnen und Hamburgern zu helfen, dass sie gut in den Tag starten, das ist sensationell. Und dazu noch so tolle Kolleginnen und Kollegen. Gute Laune, tolle Musik und das in der schönsten Stadt der Welt - mehr geht nicht."

Wetter und Verkehr am Morgen mit Philipp von Kageneck

An Nicoles Seite hat Philipp von Kageneckdie aktuellen Infos zu Wetter und Verkehr aus der Stadt. Der Moderator hatte seinen ersten Kontakt zum Radio in den frühen 1980er-Jahren im Kindersitz im Auto seiner Eltern. Taylor Dayne, Michael Jackson und Queen haben dafür gesorgt, dass er gerne Auto fuhr, solange das Radio lief. In den 90er-Jahren war kein Radiogewinnspiel vor ihm sicher - sobald eine Nummer durchgesagt wurde, hat Philipp dort angerufen. Anfang des neuen Jahrtausends, während des Studiums in Aachen, wechselte er die Seiten: vom Hörer zum Macher. "Irgendwie bin ich in Aachen in das Hochschulradio reingerutscht. Dort war es möglich, sich in allem auszuprobieren, was zum Radio dazugehört - und die Moderation hat es mir besonders angetan!" Da er als Vater von zwei Töchtern ohnehin mit wenig Schlaf auskommen muss, hat er aus der Not eine Tugend gemacht und geht gerne morgens früh zu Nicole Steins ins NDR 90,3 Studio.