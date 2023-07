Infektionskrankheiten in Hamburg: Corona weiter vorn Stand: 21.07.2023 09:23 Uhr Die Pandemie ist vorbei - Corona aber noch lange nicht. Das Virus bleibt weiter mit Abstand auf Platz eins der Infektionskrankheiten in Hamburg.

Ein Blick in die aktuelle Infekt-Info des Hamburger Hygiene-Instituts zeigt, dass nach wie vor kein anderes Virus in Hamburg so verbreitet ist wie Corona: 15.000 Fälle haben die Behörden seit Jahresbeginn bis Mitte Juli registriert. Das ist aber nur ein Bruchteil der Zahlen des vergangenen Jahres. Da hatten sich bis Juli schon mehr als eine halbe Million Menschen mit dem Virus angesteckt.

Grippe und Magen-Darm-Viren folgen mit weitem Abstand

Mit weitem Abstand auf Platz zwei der Infektionskrankheiten folgt aktuell die Grippe mit knapp 1.800 Fällen. Auf Platz drei landen Magen-Darm-Viren. Weit oben auf der Liste stehen auch Infektionen mit Hepatitis B und mit Windpocken. Affenpocken spielen dagegen gerade keine Rolle mehr - das dürfte ein Erfolg der Impf-Kampagne sein.

Europaweit im Fokus steht mal wieder die Vogelgrippe - das Virus wurde in Polen bei Hauskatzen und in Finnland bei Zuchtfüchsen nachgewiesen.

