Corona: Ende der Maskenpflicht ab morgen beim HVV Stand: 31.01.2023 06:15 Uhr Es ist der nächste große Schritt in Richtung Normalität nach der Corona-Pandemie: Heute ist der letzte Tag, an dem in Hamburger Bussen und Bahnen noch die Maske getragen werden muss.

Hamburg zählt damit zu den letzten Bundesländern, in denen die Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr fällt. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) gehörte immer zum "Team Vorsicht" in der Corona-Pandemie. Am Donnerstag - also am 2. Februar - fällt auch in den Bussen und Bahnen in Niedersachsen die Maskenpflicht. Dann braucht man sie auch nicht mehr für Fahrten in den Fernzügen.

Weiterhin Maskenpflicht in Praxen, Krankenhäuser und Pflegeheimen

Maskenpflicht gilt dann nur noch für Arztpraxen, für Krankenhäuser und Pflegeheime - und zwar bis Anfang April. Womit in Hamburg ab morgen auch Schluss ist, das ist die Isolationspflicht, wenn man sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) erinnert aber an die alte Regel: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Eine Krankschreibung gibt es bis März übrigens auch noch telefonisch beim Hausarzt.

Keine Corona-Verordnung mehr in Hamburg

Mit dem Ende der Maskenpflicht wird es in Hamburg auch keine Corona-Verordnungen mehr geben. Sie hatten drei Jahre lang geregelt, was in der Pandemie erlaubt ist und was nicht. Die aktuell 80. Verordnung ist also die Letzte.

