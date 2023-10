Zwei jugendliche IS-Anhänger in Hamburg zu Haftstrafen verurteilt

Stand: 09.10.2023 16:19 Uhr

Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat am Montag zwei Jugendliche zu Haftstrafen von dreieinhalb Jahren und drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Die jungen Männer aus Bremerhaven und Iserlohn waren Anhänger der Terrormiliz IS und hatten offenbar sogar selbst einen Anschlag in Deutschland geplant.