Stand: 31.10.2024 19:00 Uhr Zwei Verletzte bei Bootsunfall auf der Elbe

Bootsunfall auf der Elbe in Hamburg: Bei Ochsenwerder ist am Donnerstag ein Motorboot zweier Angler mit hohem Tempo gegen eine Fahrwassertonne gefahren. Dabei wurden beide Insassen aus dem Boot ins Wasser geschleudert. Die Männer erlitten Kopfverletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das führerlose Motorboot raste noch eine Zeit lang auf der Elbe im Kreis, bis es schließlich von der Feuerwehr eingefangen wurde. Die Elbe war während des Einsatzes für den Schiffsverkehr gesperrt.

