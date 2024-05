Stand: 29.05.2024 11:07 Uhr Zoll entdeckt 40 Kilo Kokain im Hamburger Hafen

Der Zoll hat bei einer Kontrolle am Hamburger Hafen 40 Kilogramm Kokain entdeckt. Die Drogen waren hinter den Wartungsklappen eines Kühlcontainers versteckt. Der Fund erfolgte bereits vor einer Woche, wurde aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch erst am Mittwoch bekanntgegeben, wie das Zollamt mitteilte. Der Container war den Angaben zufolge aus Südamerika nach Hamburg transportiert worden. Eine interne Risikoanalyse habe zu der Kontrolle geführt, so ein Sprecher des Zollamts. Die Ermittlungen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.05.2024 | 10:00 Uhr