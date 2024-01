Zeugensuche nach Kunstdiebstahl in Hamburger Innenstadt Stand: 17.01.2024 12:34 Uhr In der Hamburger Innenstadt hat eine Frau im Oktober ein teures Kunstwerk aus einer Galerie gestohlen. Die Polizei sucht nun die Täterin und Zeugen.

Das Kunstwerk sieht aus wie ein goldener Apfel, auf dem in bunten Farben die New Yorker Skyline abgebildet ist. Der Apfel hat laut Polizei einen Durchmesser von rund 30 Zentimetern und wiegt fünf Kilo. 12.000 Euro ist er Wert. Ende Oktober schaffte es eine unbekannte Frau dieses unhandliche Werk des Künstlers Charles Fazzino fast unbemerkt aus der Galerie Mensing in der Straße Große Bleichen zu stehlen. Fast, denn beim Verlassen des Ladens war sie einer anderen Frau aufgefallen. Die Zeugin alarmierte die Galerie-Mitarbeiter. Als die den Diebstahl bemerkten war die Täterin aber schon verschwunden.

Keine Überwachungskamera in der Galerie

Für die Polizei ist es ein schwieriger Fall, vor allem weil es nach Informationen von NDR 90,3 keine Überwachungskameras in der verwinkelten Galerie gegeben haben soll. Somit fehlt eine genaue Beschreibung der Täterin. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die Tat beobachtet haben. Hinweise nimmt sie auf jeder Polizeidienststelle entgegen oder unter der Rufnummer 040 / 4286-56789.

Schon ein Galerie-Diebstahl vor ein paar Jahren

Es ist nicht der erste Galerie-Diebstahl in der Hamburger Innenstadt. In der Nähe waren vor zwei Jahren drei Mittelfinger-Skulpturen des Künstlers Ai Weiwei gestohlen worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.01.2024 | 13:00 Uhr