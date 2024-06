Stand: 11.06.2024 11:56 Uhr Zeugen gesucht: Drei Männer überfallen Taxifahrer in Harburg

In Harburg haben in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Männer einen Taxifahrer überfallen. Sie hatten ein Taxi gerufen und den Fahrer gebeten, den Kofferraum zu öffnen. Als der Fahrer das tun wollte, griffen ihn die Männer unter anderem mit Pfefferspray an. Der Taxifahrer musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Sein Portemonnaie wurde gestohlen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Raubüberfall in der Steinikestraße beobachtet haben.

