Zeugen Jehovas starten Sommerkongress in Hamburg

In der Barclays Arena hat am Freitag der Sommerkongress der Zeugen Jehovas begonnen. Rund 10.000 Mitglieder der Religionsgemeinschaft aus Norddeutschland kommen dafür zusammen. Drei Tage lang treffen sich Mitglieder der Zeugen Jehovas aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in Stellingen. Diese jährlichen Feiertage stehen dieses Mal unter dem Motto "Macht die gute Botschaft bekannt". Geplant sind Vorträge, Filme, Gesprächsrunden und Taufen. Von Juni bis September finden überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz weitere Kongresse mit insgesamt bis zu 200.000 Teilnehmenden statt. Im vergangenen Jahr wurde die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Winterhude Ziel eines blutigen Amoklaufs mit insgesamt acht Toten.

