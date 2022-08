Zentrum für Erwachsenenbildung in Hamburg geplant Stand: 09.08.2022 16:16 Uhr Hamburg bekommt ein Zentrum für Erwachsenenbildung. Wer in der Hansestadt einen Schulabschluss nachholen möchte, soll dafür künftig ein deutlich besseres, flexibleres Angebot bekommen.

Das neue Zentrum entsteht an einer zentralen und prominenten Adresse: Die stillgelegte Gewerbeschule am Holzdamm neben dem "Atlantic"-Hotel wird für sechs Millionen Euro bis kommenden Februar saniert und umgebaut. Dort ziehen dann die bisherigen drei Schulen für Erwachsenenbildung zusammen: rund 1.200 Schülerinnen und Schüler und 100 Lehrkräfte vom Abendgymnasium St. Georg, Hansa-Kolleg und der Abendschule am Holstentor.

Zentrum soll mehr passgenaue Möglichkeiten bieten

Einzeln konnten die Schulen nur schwer flexible Kurszeiten und Beratungen für Schülerinnen und Schüler bieten. Das sei heute aber immer wichtiger, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) bei der Vorstellung der Pläne am Dienstag. Der klassische zweite Bildungsweg - abends neben dem Beruf - sei zwar auch noch gefragt, inzwischen gebe es aber eben auch andere Bedürfnisse: Alleinerziehende, die nur vormittags Zeit haben oder Migrantinnen und Migranten, die Abschlüsse nachmachen.

Das neue Zentrum soll mehr passgenaue Möglichkeiten bieten. Damit hofft Rabe dann auch die Erfolgsquote zu erhöhen - derzeit brechen nämlich noch rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler die Ausbildung vorzeitig ab.

