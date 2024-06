Stand: 03.06.2024 15:27 Uhr Zahl der Verkehrstoten in Hamburg gesunken

In den vergangenen zehn Jahren ist in Hamburg die Zahl der Verkehrstoten gesunken. Im Schnitt sterben laut Statistikamt Nord jedes Jahr 28 Menschen. Die meisten Opfer gab es unter den Fußgängern, gefolgt von Auto- und Motorradfahrern. Aus der Statistik geht auch hervor, dass Radfahrer in Hamburg gefährlicher leben. Insgesamt sind in den vergangenen 20 Jahren 600 Menschen auf den Straßen ums Leben gekommen.

