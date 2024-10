Stand: 04.10.2024 06:24 Uhr Zahl der Einbürgerungsanträge in Hamburg verdoppelt

Seit dem Start des neuen Einbürgerungsrechts mit verkürzten Fristen ist die Zahl der Anträge in Hamburg nach oben geschnellt. Seit dem 27. Juni 2024 seien nahezu 6.000 Einbürgerungsanträge gestellt worden, sagte ein Sprecher des Amts für Migration. Das seien etwa doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Am Sonnabend gilt das neue Recht seit 100 Tagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.10.2024 | 06:00 Uhr