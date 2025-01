Zahl der Baugenehmigungen in Hamburg steigt wieder Stand: 10.01.2025 10:32 Uhr Diese Nachricht kommt überraschend: In Hamburg springt der Wohnungsbau wieder an. Noch bis zum Sommer 2024 sah es nach einem weiteren Rückgang aus.

Trotz der Krise um Baukosten und auch Bauzinsen wurden in der Stadt im vergangenen Jahr fast 25 Prozent mehr Baugenehmigungen erteilt. Damit nimmt der Wohnungsbau wieder deutlich an Fahrt auf, die Zahlen seien deutlich höher als erwartet, sagte Bausenatorin Karen Pein (SPD) am Donnerstagabend am Rande des Haushaltsausschusses.

Pein: "Ziel beim geförderten Wohnungsbau überschritten"

"Wir haben 6.710 genehmigte Wohnungen und 3.092 bewilligte Sozialwohnungen. Das heißt, dass wir unsere Ziele für den geförderten Wohnungsbau sogar überschritten haben", so Pein. Das sei ein deutliches Anwachsen um 30 Prozent und bei den Genehmigungszahlen um fast 25 Prozent. Das sei natürlich "ein wirklich gutes Signal", weil diese Wohnungen dringend gebraucht würden und es jetzt wieder aufwärts gehe.

Bis August: Rückgang der Genehmigungen um 26 Prozent

Und dieser Aufwärtstrend war nicht vorherzusehen. Noch Anfang August war von einem Rückgang der Baugenehmigungen für Wohnungen um 26 Prozent die Rede. Denn von Januar bis Juni hatten Hamburgs Behörden nur 2.028 neue Wohnungen genehmigt, das waren 700 weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Ziel des Senats sind 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr.

