Großmarkt in Hamburg-Altona soll hunderten Wohnungen weichen Stand: 02.11.2024 08:08 Uhr Im Bezirk Altona geht ein großes Projekt in die entscheidende Phase. Ein leer stehender Großmarkt in der Tasköprüstraße soll abgerissen werden. Vorher werden dort Geflüchtete untergebracht, danach 450 Wohnungen gebaut.

Wer mit der S1 oder der S3 in den Bahnhof Altona fährt, sieht auf der Bahrenfelder Seite den Selgros Markt. Seit Jahresbeginn ist er geschlossen und soll abgerissen werden. Für die 12.000 Quadratmeter Fläche will das Bezirksamt am Mittwochabend im Altonaer Rathaus den Bebauungsplan vorstellen.

450 Wohnungen sollen entstehen

In der Tasköprüstraße sollen künftig siebenstöckige Häuser mit 450 Wohnungen, ein grüner Innenhof, eine Kita, Läden und Gewerbeflächen fürs Handwerk entstehen. Der Ottenser SPD-Bezirksabgeordnete Mithat Capar sieht das als Glücksfall: "Weil wir vor den Toren Ottensens ein so großes Bauvorhaben verwirklichen und weil die zuverlässige SAGA 450 bezahlbaren Wohnungen baut."

Fußgängerbrücke zur Neuen Mitte Altona?

Am Rande wird zudem ein Digital-Unternehmen mit vielen hundert Arbeitsplätzen angesiedelt. Capar hat noch einen Traum: Er möchte eine Fußgängerbrücke spannen - vom Neubaugebiet Tasköprüstraße über die S-Bahngleise zur Neuen Mitte Altona.

Bis zum Abriss soll der leere Großmarkt jetzt ein Jahr lang Unterkunft für 650 Geflüchtete werden.

