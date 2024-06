Stand: 25.06.2024 17:00 Uhr Zahl der Apotheken in Hamburg sinkt

Der Weg zur nächsten Apotheke wird auch in Hamburg länger, denn ihre Anzahl sinkt. Vor fünf Jahren gab es noch fast 400 Apotheken in der Stadt, aktuell sind es nur noch etwa 360. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage hervor. Im vergangenen Jahr haben elf Apotheken dauerhaft geschlossen, 2024 schon sieben. Am Mittwoch sind die Apotheken voraussichtlich Thema in der Hamburgischen Bürgerschaft.

