Stand: 30.03.2024 07:07 Uhr Wohnungsbrand in Bramfeld: Feuerwehr rettet zwei Menschen

Die Hamburger Feuerwehr ist am Sonnabendmorgen zu einem Einsatz in Bramfeld ausgerückt. In der Straße Moorgrund brannte Müll in einer sogenannten Messie-Wohnung. Die Einsatzkräfte retteten zwei Menschen aus Wohnung. Sie kamen ins Krankenhaus.

